Нищівні удари по Москві: як українська балістика змінить перебіг війни

З появою в України власних балістичних ракет пов’язують надії, що нищівні удари по Москві змусять лідера РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і таки погодитися на умови України. Портал "Коментарі" попросив штучний інтелект оцінити, чи здатні удари балістикою по Москві змінити перебіг війни.

Удари по РФ. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що головний ефект від ударів буде не стільки на полі бою, скільки в необхідності для Росії захищати власну столицю. Путіну доведеться перекидати додаткові системи ППО, витрачати більше коштів і ресурсів на оборону, а також посилювати охорону стратегічних об'єктів. Водночас чат-бот наголошує, що вирішальними чинниками у війні залишаються:

ситуація на фронті,

економічний стан сторін,

підтримка союзників України,

здатність України системно уражати військову інфраструктуру противника.

Чат-бот Gemini дивиться на можливі удари ширше. На його думку, застосування української балістики означатиме перехід війни в новий етап. Москва більше не почуватиметься недосяжним тилом, а командуванню доведеться знімати сучасні комплекси ППО з інших напрямків, щоб прикрити столицю. Це може послабити оборону окупованих територій. Ще один важливий момент — використання ракет українського виробництва не залежить від політичних дозволів партнерів, а отже Київ сам визначатиме, коли й куди завдавати ударів.

Чат-бот Copilot також не прогнозує швидкого перелому у війні через атаки на Москву. Проте він вважає, що такі удари матимуть сильний психологічний і політичний ефект. Вони демонструватимуть, що навіть російська столиця не є повністю захищеною, а це може вплинути на суспільні настрої. Разом із тим кремль, ймовірно, використає ці атаки для нової хвилі пропаганди, посилення репресій та виправдання подальшої мобілізації. Не виключає чат-бот і неоднозначної реакції окремих міжнародних партнерів.

У підсумку всі три моделі ШІ сходяться в одному: балістичні удари по Москві навряд чи самі по собі визначать результат війни. Водночас вони можуть змусити Росію витрачати більше сил на захист власної території, посилити тиск на її військово-політичне керівництво та змінити психологічне сприйняття війни всередині країни-агресорки. Остаточний перебіг подій, як і раніше, залежатиме від ситуації на фронті, ресурсів обох сторін і підтримки України союзниками.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи може Україна зірвати вибори в РФ обстрілами.



