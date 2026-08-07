Сокрушительные удары по Москве: как украинская баллистика изменит ход войны

С появлением у Украины собственных баллистических ракет связывают надежды, что сокрушительные удары по Москве заставят лидера РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться на условия Украины. Портал "Комментарии" попросил искусственный интеллект оценить, способны ли удары баллистикой по Москве изменить течение войны.

Удары по РФ. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что главный эффект от ударов будет не столько на поле боя, сколько в необходимости для России защищать свою столицу. Путину придется перебрасывать дополнительные системы ПВО, тратить больше средств и ресурсов на оборону, а также усиливать охрану стратегических объектов. В то же время чат-бот отмечает, что решающими факторами в войне остаются:

ситуация на фронте,

экономическое состояние сторон,

поддержка союзников Украины,

способность Украины системно поражать военную инфраструктуру противника.

Чат-бот Gemini смотрит на возможные удары шире. По его мнению, применение украинской баллистики означает переход войны в новый этап. Москва больше не будет чувствовать себя недостижимым тылом, а командованию придется снимать современные комплексы ПВО по другим направлениям, чтобы прикрыть столицу. Это может ослабить оборону оккупированных территорий. Еще один важный момент — использование ракет украинского производства не зависит от политических разрешений партнеров, а значит, Киев сам будет определять, когда и куда наносить удары.

Чат-бот Copilot также не прогнозирует скорый перелом в войне из-за атак на Москву. Однако он считает, что такие удары будут иметь сильный психологический и политический эффект. Они будут демонстрировать, что даже российская столица не полностью защищена, а это может повлиять на общественные настроения. Вместе с тем, кремль, вероятно, использует эти атаки для новой волны пропаганды, усиления репрессий и оправдания дальнейшей мобилизации. Не исключает чат-бот и неоднозначную реакцию отдельных международных партнеров.

В итоге все три модели ИИ сходятся в одном: баллистические удары по Москве вряд ли сами по себе определят исход войны. В то же время, они могут заставить Россию тратить больше сил на защиту собственной территории, усилить давление на ее военно-политическое руководство и изменить психологическое восприятие войны внутри страны-агрессора. Окончательное течение событий по-прежнему будет зависеть от ситуации на фронте, ресурсов обеих сторон и поддержки Украины союзниками.

Напомним: портал "Комментарии" писал, может ли Украина сорвать выборы в РФ обстрелами.



