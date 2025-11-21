Нинішні графіки – тільки початок: озвучено страшний сценарій для України взимку

Фахівці відзначають, що подальший розвиток подій в українській енергосистемі може піти за одним із трьох сценаріїв. Найсприятливіший варіант передбачає часткове відновлення інфраструктури та відносно помірні вимкнення електроенергії. Водночас існують і значно менш оптимістичні прогнози.

Фото: з відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього та голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, у позитивному сценарії, якщо російські обстріли енергооб’єктів — підстанцій, ліній передачі та генерувальних потужностей — припиняться, Україна зможе використати наявний аварійний резерв. У такому випадку відновлення ключових підстанцій може зайняти близько місяця, а графіки вимкнень обмежаться ранішніми та вечірніми піками на 2–3 години.

Другий, більш напружений сценарій, передбачає, що ремонтні роботи триватимуть паралельно з продовженням атак РФ, зокрема на об’єкти на лівому березі. Тоді графіки вимкнень на правобережжі все ж застосовуватимуться, але залишатимуться відносно м’якими.

Найпесимістичніший варіант, за словами експерта, полягає в ударах по найбільших електропідстанціях країни. У такому разі Україна може опинитися на межі тривалих та суворих графіків: не 16–17 годин без світла, як у пікові дні, але з мінімальними "вікнами" у 2–3 години. Це означатиме майже повну відсутність стабільного живлення. Додатковим ризиком є похолодання, адже в морозні дні навантаження на систему різко зростає через споживання електрики для опалення.

Експерт Юрій Корольчук також попереджає про посилення графіків відключень, оскільки більшість українських ТЕС отримали критичні ушкодження й не можуть забезпечити необхідний рівень генерації. З настанням холодів ситуація може стати ще складнішою.

Тим часом у "Укренерго" зазначають, що енергосистема загалом готова до зими, якщо не брати до уваги ймовірність нових масованих атак РФ. Україна фактично втрачає частину генеруючих потужностей кожні десять днів, тому відключення можуть супроводжувати країну всю зиму.

Як вже писали "Коментарі", графіки відключень електроенергії в Україні стають усе суворішими через цілеспрямовані удари російських військ, які зачіпають не лише генерацію електроенергії, а й ключові лінії передачі. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno, Сергій Коваленко, у своєму дописі на Facebook.