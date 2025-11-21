logo

Война с Россией Нынешние графики – только начало: озвучен страшный сценарий для Украины зимой
НОВОСТИ

Нынешние графики – только начало: озвучен страшный сценарий для Украины зимой

Эксперт назвал три возможных сценария для энергосистемы Украины

21 ноября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специалисты отмечают, что дальнейшее развитие событий в украинской энергосистеме может последовать одному из трех сценариев. Самый благоприятный вариант предполагает частичное восстановление инфраструктуры и относительно умеренные отключения электроэнергии. В то же время, существуют и значительно менее оптимистичные прогнозы.

Нынешние графики – только начало: озвучен страшный сценарий для Украины зимой

Фото: из открытых источников

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего и председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, в положительном сценарии, если российские обстрелы энергообъектов – подстанций, линий передачи и генерирующих мощностей – прекратятся, Украина сможет использовать имеющийся аварийный резерв. В таком случае восстановление ключевых подстанций может занять около месяца, а графики отключений ограничатся утренними и вечерними пиками на 2–3 часа.

Второй более напряженный сценарий предполагает, что ремонтные работы будут продолжаться параллельно с продолжением атак РФ, в том числе на объекты на левом берегу. Тогда графики отключений на правобережье все же будут применяться, но оставаться относительно мягкими.

Самый пессимистический вариант, по словам эксперта, заключается в ударах по крупнейшим электроподстанциям страны. В таком случае Украина может оказаться на грани длительных и строгих графиков: не 16-17 часов без света, как в пиковые дни, но с минимальными окнами в 2-3 часа. Это означает почти полное отсутствие стабильного питания. Дополнительным риском является похолодание, ведь в морозные дни нагрузка на систему резко возрастает из-за потребления отопительного электричества.

Эксперт Юрий Корольчук также предупреждает об усилении графиков отключений, поскольку большинство украинских ТЭС получили критические повреждения и не могут обеспечить требуемый уровень генерации. С наступлением холодов ситуация может оказаться еще более сложной.

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что энергосистема в целом готова к зиме, если не считать вероятность новых массированных атак РФ. Украина фактически теряет часть генерирующих мощностей каждые десять дней, потому отключения могут сопровождать страну всю зиму.

Как уже писали "Комментарии", графики отключений электроэнергии в Украине становятся все строже из-за целенаправленных ударов российских войск, которые затрагивают не только генерацию электроэнергии, но и ключевые линии передачи. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno, Сергей Коваленко, в своем сообщении на Facebook.



