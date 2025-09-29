Найбільший у Європі виробник зброї Rheinmetall на замовлення США поставить великі партії артилерійських боєприпасів до однієї зі східноєвропейських країн. Rheinmetall виступить як субпідрядник компанії Global Military Products, якій уряд США доручив виконання замовлення. Обсяг контракту – близько 444 мільйонів євро. Про це пише BILD.

Німецький збройний концерн отримав велике замовлення від таємного покупця

Назва країни-покупця Rheinmetall не розкриває. У минулому концерн із Дюссельдорфу вже виробляв боєприпаси, зокрема для України. Постачання мають розпочатися у 2026 році та завершитися у червні 2027 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії розв’язують українським військовим руки та дають можливість бити по ВПК ворога, аеродромах та інших критичних об’єктах, які задіюються країною-агресором для ведення війни. Головне, щоб було з чим працювати, вважає військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Дозвіл на дальні удари отримати — це дійсно один з найважливіших факторів, адже навіть хлопці, які працювали ракетами ATACMS неодноразово зазначали, що в запусках товстих ракет було 7 пʼятниць на неділю, бо хтось не міг щось узгодити, чи не могли отримати дозвіл, тому цей непублічний фактор дійсно нас обмежував в бойовій роботі.

Тепер зможемо працювати на всю котушку, потрібно лише мати чим працювати і тут вже вступають в гру ракети EARM, продаж яких схвалено Трампом буквально декілька місяців тому і, важливо зазначити, "…їх використання потребуватиме офіційного схвалення Пентагону…" — цитую The Wall Street Journal", – наголошує військовий.