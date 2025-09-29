logo

Немецкий вооруженный концерн получил большой заказ от тайного покупателя
Немецкий вооруженный концерн получил большой заказ от тайного покупателя

Тайный покупатель из Восточной Европы сделал большой заказ на производство немецкого оружия

29 сентября 2025, 15:52
Автор:
Недилько Ксения

Крупнейший в Европе производитель оружия Rheinmetall по заказу США поставит крупные партии артиллерийских боеприпасов в одну из восточноевропейских стран. Rheinmetall выступит в качестве субподрядчика компании Global Military Products, которой правительство США поручило выполнение заказа. Объем контракта – около 444 миллионов евро. Об этом пишет BILD.

Название страны-покупателя Rheinmetall не раскрывает. В прошлом концерн из Дюссельдорфа уже производил боеприпасы, в частности, для Украины. Снабжение должно начаться в 2026 году и завершиться в июне 2027 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

"Разрешение на дальние удары получить — это действительно один из важнейших факторов, ведь даже ребята, работавшие ракетами ATACMS неоднократно отмечали, что в запусках толстых ракет было 7 пятниц на неделю, потому что кто-то не мог что-то согласовать, не могли получить разрешение, поэтому этот непубличный фактор действительно нас ограничил.

Теперь сможем работать на всю катушку, нужно только иметь чем работать и здесь уже вступают в игру ракеты EARM, продажи которых одобрены Трампом буквально несколько месяцев назад и, важно отметить, "…их использование потребует официального одобрения Пентагона…" — цитирую The Wall Street Journal", – отмечает военный.



