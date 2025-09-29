Крупнейший в Европе производитель оружия Rheinmetall по заказу США поставит крупные партии артиллерийских боеприпасов в одну из восточноевропейских стран. Rheinmetall выступит в качестве субподрядчика компании Global Military Products, которой правительство США поручило выполнение заказа. Объем контракта – около 444 миллионов евро. Об этом пишет BILD.

Немецкий вооруженный концерн получил большой заказ от тайного покупателя

Название страны-покупателя Rheinmetall не раскрывает. В прошлом концерн из Дюссельдорфа уже производил боеприпасы, в частности, для Украины. Снабжение должно начаться в 2026 году и завершиться в июне 2027 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

"Разрешение на дальние удары получить — это действительно один из важнейших факторов, ведь даже ребята, работавшие ракетами ATACMS неоднократно отмечали, что в запусках толстых ракет было 7 пятниц на неделю, потому что кто-то не мог что-то согласовать, не могли получить разрешение, поэтому этот непубличный фактор действительно нас ограничил.

Теперь сможем работать на всю катушку, нужно только иметь чем работать и здесь уже вступают в игру ракеты EARM, продажи которых одобрены Трампом буквально несколько месяцев назад и, важно отметить, "…их использование потребует официального одобрения Пентагона…" — цитирую The Wall Street Journal", – отмечает военный.