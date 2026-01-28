Німеччина кидає серйозний виклик терору Путіна: озвучено важливі деталі

Німеччина планує передати Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які незабаром прибудуть на територію країни. Про це повідомив посол ФРН в Україні Гайко Томс у ексклюзивному інтерв’ю Суспільному.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нічні атаки на енергетичні об’єкти в Україні є свідомим терором проти цивільного населення та кваліфікуються як воєнні злочини. В таких умовах країні надзвичайно потрібна міжнародна підтримка, і Німеччина вже активно її надає. Томс підкреслив, що ФРН є одним із найбільших партнерів України у сфері енергетики, пропонуючи не лише генератори та системи накопичення електроенергії, а й техніку для проведення ремонтних робіт на критичній інфраструктурі.

Тепер до цього пакету допомоги додадуть 33 мобільні теплоелектростанції — сучасні комбіновані установки, здатні виробляти електроенергію та тепло одночасно. Одна така станція може забезпечити десятки тисяч людей необхідними ресурсами. Таким чином, всі передані установки мають потенціал забезпечити електроенергією та теплом мільйони громадян України.

Основною складністю, за словами посла, залишатиметься їх підключення до мережі — так само, як це відбувається з генераторами. Проте він запевнив, що українські та німецькі спеціалісти працюватимуть разом, щоб зробити процес інтеграції якомога швидшим та ефективним.

Томс наголосив, що така допомога має не лише технічне, а й символічне значення: вона демонструє солідарність партнерів та готовність підтримувати Україну навіть у найскладніші моменти енергетичної кризи. Передача мобільних теплоелектростанцій — це конкретний крок для забезпечення безперебійного енергопостачання, що дозволить країні витримати зимовий період і підтримати мільйони громадян у складних умовах війни.

