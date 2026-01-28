Германия бросает серьезный вызов террору Путина: озвучены важные детали

Германия планирует передать Украине 33 мобильных теплоэлектростанции, которые вскоре прибудут на территорию страны. Об этом сообщил посол ФРГ в Украине Гайко Томс в эксклюзивном интервью Общественному.

Фото: из открытых источников

По его словам, ночные атаки на энергетические объекты в Украине сознательный террор против гражданского населения и квалифицируются как военные преступления. В таких условиях стране очень нужна международная поддержка, и Германия уже активно ее оказывает. Томс подчеркнул, что ФРГ — один из крупнейших партнеров Украины в сфере энергетики, предлагая не только генераторы и системы накопления электроэнергии, но и технику для проведения ремонтных работ на критической инфраструктуре.

Теперь к этому пакету помощи прибавят 33 мобильных теплоэлектростанции — современные комбинированные установки, способные производить электроэнергию и тепло одновременно. Одна такая станция может обеспечить десятки тысяч людей необходимыми ресурсами. Таким образом, все передаваемые установки имеют потенциал обеспечить электроэнергией и теплом миллионы граждан Украины.

Основной сложностью, по словам посла, будет оставаться их подключение к сети так же, как это происходит с генераторами. Однако он заверил, что украинские и немецкие специалисты будут работать вместе, чтобы сделать процесс интеграции как можно быстрее и эффективнее.

Томс подчеркнул, что такая помощь имеет не только техническое, но символическое значение: она демонстрирует солидарность партнеров и готовность поддерживать Украину даже в самые сложные моменты энергетического кризиса. Передача мобильных теплоэлектростанций – это конкретный шаг для обеспечения бесперебойного энергоснабжения, что позволит стране выдержать зимний период и поддержать миллионы граждан в сложных условиях войны.

