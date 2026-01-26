Німеччина більше не може постачати Україні Patriot: Пісторіус зробив важливу заяву

Німеччина більше не має змоги постачати Україні системи ППО Patriot із власних запасів.

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Країна вже зробила "непропорційно багато" у наданні Україні систем Patriot, віддавши "понад третину" власних потужностей цих систем. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом у Берліні, повідомляє DW.

За словами Пісторіуса, подальші поставки Patriot Україні неможливі, оскільки Бундесвер сам чекає на заміну переданих українській стороні систем. Німецькі війська також мають підтримувати здатність до вишколу та технічного обслуговування цих систем.

Пісторіус також зазначив, що Німеччина залишається єдиною країною, яка може постачати України зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T. За його словами, Берлін робить це "певною мірою безперервно". Водночас, з огляду на "масоване посилення" російських атак, попередніх поставок IRIS-T все одно замало.

"Завданням для всіх нас є спільна перевірка власних запасів, особливо тих, хто ще може мати вільні потужності", — сказав Пісторіус, звертаючись до союзників.

При цьому міністр оборони Німеччини різко засудив російську практику тривалих атак на енергетичну інфраструктуру України. Пісторіус назвав такі удари "особливо цинічними". За його словами, у той час як на переговорах в Абу-Дабі обговорюється можливість припинення вогню, Росія "з невблаганною брутальністю та жорстокістю в умовах лютої зими" вражає цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Як повідомляв портал "Коментарі", Німеччина підтримує ідею відправки європейської військової місії до України, але поки у ФРН вагаються з відправкою власних солдатів. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, невирішеними поки залишаються питання щодо мандата такої місії, її командування та формату участі.