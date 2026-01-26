Германия больше не может поставлять Украине Patriot: Писториус сделал важное заявление

Германия больше не имеет возможности поставлять Украине системы ПВО Patriot из собственных запасов.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Страна уже сделала "непропорционально много" в предоставлении Украине систем Patriot, отдав "свыше трети" собственных мощностей этих систем. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине, сообщает DW.

По словам Писториуса, дальнейшие поставки Patriot Украине невозможны, поскольку Бундесвер сам ожидает замену переданных украинской стороне систем. Немецкие войска также должны поддерживать способность к обучению и техническому обслуживанию этих систем.

Писториус также отметил, что Германия остается единственной страной, которая может поставлять Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. По его словам, Берлин делает это "в известной степени непрерывно". В то же время, учитывая "массированное усиление" российских атак, предварительных поставок IRIS-T все равно мало.

"Задачей для всех нас является общая проверка собственных запасов, особенно тех, кто еще может иметь свободные мощности", — сказал Писториус, обращаясь к союзникам.

При этом министр обороны Германии резко осудил российскую практику длительных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Писториус назвал такие удары "особо циничными". По его словам, в то время как на переговорах в Абу-Даби обсуждается возможность прекращения огня, Россия "с неумолимой грубостью и жестокостью в условиях зимы" поражает гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

