У Німеччині висловились про відправку своїх військових в Україну: Пісторіус назвав умови

Німеччина підтримує ідею відправки європейської військової місії до України, але поки у ФРН вагаються з відправкою власних солдатів.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оцінив ймовірність військової місії в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра оборони Німеччини, невирішеними поки залишаються питання щодо мандата такої місії, її командування та формату участі. Про це повідомляє Spiegel.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус стверджує, що залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть контингенти.

За словами міністра, ідея сформувати європейську багатонаціональну місію для України є логічною, але конкретні деталі поки не визначені. Зокрема, відкритим залишається питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ.

Водночас міністр оборони ФРН вважає таку ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті.

При цьому видання зазначає, що сам Пісторіус не брав участі в переговорах, адже вони проходили у вузькому колі.

Як повідомляв портал "Коментарі", лідери країн Європи після переговорів у Берліні оприлюднили спільну заяву, де виклали план гарантій безпеки для України. У заяві лідери наголосили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.

Зокрема, було домовлено, що багатонаціональна сила має формуватися в рамках "коаліції рішучих" за підтримки США — для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі. Не виключаються також дії всередині України. Контроль за припиненням вогню має здійснюватись на чолі із США з міжнародною участю для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.