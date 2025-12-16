logo

BTC/USD

87158

ETH/USD

2921.49

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Германии высказались об отправке своих военных в Украину: Писториус назвал условия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии высказались об отправке своих военных в Украину: Писториус назвал условия

Инициативу отправки войск в Украину Борис Писториус назвал сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

16 декабря 2025, 18:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Германия поддерживает идею отправки европейской военной миссии в Украину, но пока в ФРГ сомневаются с отправкой собственных солдат.

В Германии высказались об отправке своих военных в Украину: Писториус назвал условия

Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил возможность военной миссии в Украине. Фото: из открытых источников

По словам министра обороны Германии, нерешенными пока остаются вопросы относительно мандата такой миссии, ее командования и формата участия. Об этом сообщает Spiegel.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать контингенты.

По словам министра, идея сформировать европейскую многонациональную миссию для Украины логична, но конкретные детали пока не определены. В частности, открытым остается вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск.

В то же время, министр обороны ФРГ считает такую инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

При этом издание отмечает, что сам Писториус не участвовал в переговорах, потому что они проходили в узком кругу.

Как сообщал портал "Комментарии", лидеры стран Европы после переговоров в Берлине обнародовали совместное заявление, где изложили план гарантий безопасности для Украины. В заявлении лидеры подчеркнули, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и продолжительного мира в Украине.

В частности было договорено, что многонациональная сила должна формироваться в рамках "коалиции решительных" при поддержке США — для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море. Не исключаются действия внутри Украины. Контроль за прекращением огня должен осуществляться во главе с США с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-pistorius-reagiert-auf-merz-vorstoss-zoegerlich-bei-frage-nach-deutschen-soldaten-in-der-ukraine-a-1855445a-e42a-44bd-bd00-7e0b35f5b756
Теги:

Новости

Все новости