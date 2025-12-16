В Германии высказались об отправке своих военных в Украину: Писториус назвал условия

Германия поддерживает идею отправки европейской военной миссии в Украину, но пока в ФРГ сомневаются с отправкой собственных солдат.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил возможность военной миссии в Украине. Фото: из открытых источников

По словам министра обороны Германии, нерешенными пока остаются вопросы относительно мандата такой миссии, ее командования и формата участия. Об этом сообщает Spiegel.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать контингенты.

По словам министра, идея сформировать европейскую многонациональную миссию для Украины логична, но конкретные детали пока не определены. В частности, открытым остается вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск.

В то же время, министр обороны ФРГ считает такую инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

При этом издание отмечает, что сам Писториус не участвовал в переговорах, потому что они проходили в узком кругу.

Как сообщал портал "Комментарии", лидеры стран Европы после переговоров в Берлине обнародовали совместное заявление, где изложили план гарантий безопасности для Украины. В заявлении лидеры подчеркнули, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и продолжительного мира в Украине.

В частности было договорено, что многонациональная сила должна формироваться в рамках "коалиции решительных" при поддержке США — для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море. Не исключаются действия внутри Украины. Контроль за прекращением огня должен осуществляться во главе с США с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.