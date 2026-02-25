logo_ukra

«Ніхто не чекає, що вони обіймуться»: Джей Ді Венс про складність переговорів між Україною та РФ
«Ніхто не чекає, що вони обіймуться»: Джей Ді Венс про складність переговорів між Україною та РФ

Дипломатія без ілюзій: Джей Ді Венс оцінив шанси на припинення війни та «червоні лінії» сторін

25 лютого 2026, 23:47
Автор:
Недилько Ксения

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа зберігає оптимізм щодо завершення війни в Україні, проте тверезо оцінює складність ситуації. В ефірі телеканалу Fox News він зазначив, що Вашингтон веде "дуже продумані" переговори як з українською, так і з російською сторонами.

За словами Венса, попри наявність у кожної зі сторін власних "червоних ліній", діалог триває.

"Я думаю, ми просуваємося вперед як з росіянами, так і з українцями, і будемо просто продовжувати працювати. В кінцевому підсумку ми або досягнемо успіху, або ні", — зауважив віцепрезидент.

Він підкреслив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для припинення кровопролиття, хоча Сполучені Штати не очікують миттєвого примирення ворогуючих сторін.

"Ми не плекаємо ілюзій, що ці хлопці, знаєте, зустрінуться десь посеред поля, обіймуться і співатимуть Kumbaya. Саме тому ми і займаємося тією дипломатією, якою займаємося", — наголосив Джей Ді Венс.

Метою поточних зусиль США віцепрезидент назвав пошук компромісу, який би задовольнив обидві сторони достатньою мірою для зупинки бойових дій.

"Ми налаштовані оптимістично і вважаємо, що можемо дійти до точки, коли і росіяни, і українці відчують, що досягли достатнього для себе результату, щоб зупинити вбивства", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що реакція глядачів на появу віцепрезидента США Джей Ді Венса під час відкриття зимової Олімпіади-2026 у Мілані є проявом "європейської гордості".



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
