Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа сохраняет оптимизм по завершению войны в Украине, однако трезво оценивает сложность ситуации. В эфире телеканала Fox News он отметил, что Вашингтон ведет "очень продуманные" переговоры как с украинской, так и с российской сторонами.

«Никто не ожидает, что они обнимутся»: Джей Ди Вэнс о сложности переговоров между Украиной и РФ

По словам Вэнса, несмотря на наличие у каждой из сторон собственных красных линий, диалог продолжается.

"Я думаю, мы продвигаемся вперед, как с россиянами, так и с украинцами, и будем просто продолжать работать. В конечном итоге мы либо добьемся успеха, либо нет", — отметил вице-президент.

Он подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем для прекращения кровопролития, хотя Соединенные Штаты не ожидают мгновенного примирения враждующих сторон.

"Мы не питаем иллюзий, что эти ребята, знаете ли, встретятся где-то посреди поля, обнимутся и будут петь Kumbaya . Именно поэтому мы и занимаемся дипломатией, которой занимаемся", — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Целью текущих усилий США вице-президент назвал поиск компромисса, который удовлетворил бы обе стороны в достаточной степени для остановки боевых действий.

"Мы настроены оптимистично и считаем, что можем дойти до точки, когда и россияне, и украинцы почувствуют, что добились достаточного для себя результата, чтобы остановить убийства", — подытожил он.

