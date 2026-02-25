logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Никто не ожидает, что они обнимутся»: Джей Ди Вэнс о сложности переговоров между Украиной и РФ
НОВОСТИ

«Никто не ожидает, что они обнимутся»: Джей Ди Вэнс о сложности переговоров между Украиной и РФ

Дипломатия без иллюзий: Джей Ди Вэнс оценил шансы на прекращение войны и «красные линии» сторон

25 февраля 2026, 23:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа сохраняет оптимизм по завершению войны в Украине, однако трезво оценивает сложность ситуации. В эфире телеканала Fox News он отметил, что Вашингтон ведет "очень продуманные" переговоры как с украинской, так и с российской сторонами.

По словам Вэнса, несмотря на наличие у каждой из сторон собственных красных линий, диалог продолжается.

"Я думаю, мы продвигаемся вперед, как с россиянами, так и с украинцами, и будем просто продолжать работать. В конечном итоге мы либо добьемся успеха, либо нет", — отметил вице-президент.

Он подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем для прекращения кровопролития, хотя Соединенные Штаты не ожидают мгновенного примирения враждующих сторон.

"Мы не питаем иллюзий, что эти ребята, знаете ли, встретятся где-то посреди поля, обнимутся и будут петь Kumbaya . Именно поэтому мы и занимаемся дипломатией, которой занимаемся", — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Целью текущих усилий США вице-президент назвал поиск компромисса, который удовлетворил бы обе стороны в достаточной степени для остановки боевых действий.

"Мы настроены оптимистично и считаем, что можем дойти до точки, когда и россияне, и украинцы почувствуют, что добились достаточного для себя результата, чтобы остановить убийства", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что реакция зрителей на появление вице-президента США Джей Ди Вэнса во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане является проявлением "европейской гордости".



