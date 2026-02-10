Верховна представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що реакція глядачів на появу віцепрезидента США Джей Ді Венса під час відкриття зимової Олімпіади-2026 у Мілані є проявом "європейської гордості".

«Європейська гордість»: Кая Каллас прокоментувала освистування Джей Ді Венса на Олімпіаді в Італії

Під час церемонії на стадіоні "Сан-Сіро" Венса та його дружину Ушу зустріли гучним свистом і невдоволеними вигуками, коли вони з'явилися на великих екранах. Коментуючи цей інцидент у вівторок, 10 лютого, в інтерв'ю для Euronews, Каллас пов'язала таку поведінку публіки з попередньою риторикою американських посадовців щодо Європи.

"Думаю, ми почули чимало не найкращих слів з боку США на адресу Європи, і, звісно, у нашої громадськості теж є гордість, європейська гордість. Тож це і проявляється", — наголосила голова європейської дипломатії.

Експерти зазначають, що інцидент став відображенням напруженості у трансатлантичних відносинах, зокрема через критичні висловлювання Венса щодо європейських союзників. Сама Каллас додала, що подібна реакція є природною відповіддю суспільства на зневажливі коментарі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані. Подружжя перебувало у VIP-ложі легендарного стадіону "Сан-Сіро".

Інцидент стався під час урочистого параду атлетів, коли на стадіон виходила американська збірна. У цей момент оператори вивели на великі екрани зображення Джей Ді Венса. Реакція публіки була миттєвою — у залі здійнявся гучний неодобрильний гул та свист.