Гул замість оплесків: Джей Ді Венса освистали на відкритті Олімпіади в Італії
Гул замість оплесків: Джей Ді Венса освистали на відкритті Олімпіади в Італії

Італійська публіка «привітала» віцепрезидента США Венса свистом під час виходу збірної

7 лютого 2026, 01:49
Автор:
Недилько Ксения

Віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею відвідали церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані. Подружжя перебувало у VIP-ложі легендарного стадіону "Сан-Сіро".

Гул замість оплесків: Джей Ді Венса освистали на відкритті Олімпіади в Італії

Гул замість оплесків: Джей Ді Венса освистали на відкритті Олімпіади в Італії

Інцидент стався під час урочистого параду атлетів, коли на стадіон виходила американська збірна. У цей момент оператори вивели на великі екрани зображення Джей Ді Венса. Реакція публіки була миттєвою — у залі здійнявся гучний неодобрильний гул та свист.

На таку реакцію глядачів звернули увагу міжнародні медіа та транслятори. Зокрема, це підкреслили українські коментатори: "Коли на стадіон виходила американська збірна, оператори показали Венсів. В цей час у залі було чути неодобрильний гул".

Аналогічну поведінку вболівальників зафіксували і канадські журналісти, зазначивши, що поява політика на екрані викликала хвилю обурення на трибунах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні, 6 лютого, в Італії офіційно розпочалися зимові Олімпійські ігри 2026 року. Церемонія відкриття стала історичною подією, адже вона "вперше в історії відбувається одночасно в чотирьох містах: у Мілані, Кортіна-д'Ампеццо, Предаццо та Лівіньйо".

Попри урочистість моменту, захід не обійшовся без політичних провокацій. Російське видання "Спорт-Експрес" повідомило, що на трибунах міланського стадіону "Сан-Сіро" з’явився прапор країни-агресора. За інформацією видання, "російський прапор вивісили на трибунах стадіону "Сан-Сіро" перед церемонією відкриття Олімпіади", при цьому організатори нібито не висували жодних претензій.



