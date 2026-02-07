logo

Гул вместо аплодисментов: Джей Ди Вэнса освистали на открытии Олимпиады в Италии

Итальянская публика «поздравила» вице-президента США Вэнса свистом во время выхода сборной

7 февраля 2026, 01:49
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушей посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Супруги находились в VIP-ложе легендарного стадиона "Сан-Сиро".

Гул вместо аплодисментов: Джей Ди Вэнса освистали на открытии Олимпиады в Италии

Гул вместо аплодисментов: Джей Ди Венса освистали на открытии Олимпиады в Италии

Инцидент произошел во время торжественного парада атлетов, когда на стадион выходила американская сборная. В этот момент операторы вывели на большие экраны изображения Джей Ди Вэнса. Реакция публики была мгновенной – в зале поднялся громкий неодобрительный гул и свист.

На такую зрительскую реакцию обратили внимание международные медиа и трансляторы. В частности, подчеркнули украинские комментаторы: "Когда на стадион выходила американская сборная, операторы показали Вэнсов. В это время в зале был слышен неодобрительный гул".

Аналогичное поведение болельщиков зафиксировали и канадские журналисты, отметив, что появление политика на экране вызвало волну негодования на трибунах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня, 6 февраля, в Италии официально начались зимние Олимпийские игры 2026 года. Церемония открытия стала историческим событием, ведь она "впервые в истории происходит одновременно в четырех городах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо".

Несмотря на торжество момента, мероприятие не обошлось без политических провокаций. Российское издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что на трибунах миланского стадиона "Сан-Сиро" появилось знамя страны-агрессора. По информации издания, "российский флаг был вывешен на трибунах стадиона "Сан-Сиро" перед церемонией открытия Олимпиады", при этом организаторы якобы не предъявляли никаких претензий.



