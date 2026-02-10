«Европейская гордость»: Кайя Каллас прокомментировала освистание Джей Ди Вэнса на Олимпиаде в Италии

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что реакция зрителей на появление вице-президента США Джей Ди Вэнса во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане является проявлением "европейской гордости".

«Европейская гордость»: Кайя Каллас прокомментировала освистование Джей Ди Венса на Олимпиаде в Италии

Во время церемонии на стадионе Сан-Сиро Вэнса и его жену Ушу встретили громким свистом и недовольными возгласами, когда они появились на больших экранах. Комментируя этот инцидент во вторник, 10 февраля, в интервью для Euronews, Каллас связала такое поведение публики с предыдущей риторикой американских чиновников по отношению к Европе.

"Думаю, мы услышали немало не лучших слов со стороны США в адрес Европы, и, конечно, у нашей общественности тоже гордость, европейская гордость. Это и проявляется", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Эксперты отмечают, что инцидент стал отражением напряженности в трансатлантических отношениях, в частности, из-за критических высказываний Вэнса относительно европейских союзников. Сама Каллас добавила, что подобная реакция является естественным ответом общества на оскорбительные комментарии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушей посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Супруги находились в VIP-ложе легендарного стадиона "Сан-Сиро".

Инцидент произошел во время торжественного парада атлетов, когда на стадион выходила американская сборная. В этот момент операторы вывели на большие экраны изображения Джей Ди Вэнса. Реакция публики была мгновенной – в зале поднялся громкий неодобрительный гул и свист.