Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнав, що півострів переживає один із найскладніших періодів за весь час окупації. У зверненні, опублікованому в Telegram, він повідомив про серйозні проблеми із забезпеченням паливом та перебої в роботі енергосистеми.

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За словами Аксьонова, нинішня ситуація залишається непростою, а найбільші труднощі виникли саме з постачанням пального. Він запевнив, що окупаційна влада нібито працює над вирішенням проблеми за дорученням російського керівництва, однак не зміг назвати терміни її усунення.

"Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу", – заявив Аксьонов.

Водночас він визнав, що через атаки безпілотників окупаційна адміністрація не може забезпечити стабільне дотримання графіків відключення електроенергії.

"З огляду на атаки ворожих безпілотників неможливо дотриматися всіх графіків, які б задовольнили всіх", – сказав він.

Наприкінці звернення він фактично визнав безпрецедентність нинішньої ситуації для окупованого півострова.

"Ситуація непроста, такого ще ніколи не було", – підсумував Аксьонов.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію припинити бойові дії проти України та перейти до переговорного процесу. Водночас він наголосив, що європейські країни не мають наміру послаблювати підтримку Києва й готові й надалі посилювати економічний тиск на Москву, якщо війна триватиме.