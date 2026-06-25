"Ничего подобного еще не было": в Крыму прямым текстом заявили о хаосе из-за войны Путина

Назначенный Россией руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов признал, что остров переживает один из самых сложных периодов за все время оккупации. В обращении, опубликованном в Telegram, он сообщил о серьезных проблемах с обеспечением топливом и перебоях в работе энергосистемы.

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По словам Аксенова, нынешняя ситуация остается непростой, а самые большие трудности возникли именно с поставками топлива. Он заверил, что оккупационные власти якобы работают над решением проблемы по поручению российского руководства, однако затруднились назвать сроки ее устранения.

"Ситуация с горючим является самой сложной. Меры, которые сегодня принимаются, в частности по поручению президента, достаточно, чтобы решить этот вопрос. Но когда именно это произойдет, сейчас точно сказать не могу", — заявил Аксенов.

В то же время он признал, что из-за атак беспилотников оккупационная администрация не может обеспечить стабильное соблюдение графиков отключения электроэнергии.

"Учитывая атаки вражеских беспилотников невозможно соблюсти все графики, которые бы удовлетворили всех", – сказал он.

В конце обращения он фактически признал беспрецедентность сложившейся ситуации для оккупированного полуострова.

"Ситуация непростая, такого еще никогда не было", – подытожил Аксенов.

Портал "Комментарии" уже писал , что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию прекратить боевые действия против Украины и перейти к переговорному процессу. В то же время он подчеркнул, что европейские страны не намерены ослаблять поддержку Киева и готовы и дальше усиливать экономическое давление на Москву, если война будет продолжаться.