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"Час вже настав": Мерц від передав вкрай жорсткий ультиматум керівництву РФ

Канцлер ФРН чітко окреслив свою позицію щодо подальших бойових дій в Україні та перспектив мирних переговорів із Росією

25 червня 2026, 19:35
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Клименко Елена

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію припинити бойові дії проти України та перейти до переговорного процесу. Водночас він наголосив, що європейські країни не мають наміру послаблювати підтримку Києва й готові й надалі посилювати економічний тиск на Москву, якщо війна триватиме.

"Час вже настав": Мерц від передав вкрай жорсткий ультиматум керівництву РФ

Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву глава німецького уряду зробив 25 червня під час Конференції з питань відновлення України, яка проходила у польському Гданську.

Під час виступу Мерц підкреслив, що країни Європи залишаються згуртованими у підтримці України. За його словами, після саміту G7 між союзниками посилилася трансатлантична єдність, що створює додаткові можливості для координації допомоги Києву. Окремо канцлер подякував Польщі за активну участь у підтримці України та організацію міжнародної конференції.

Фрідріх Мерц також заявив, що Європейський Союз не має наміру послаблювати санкційний тиск на Росію. Навпаки, у разі продовження агресії Москва зіткнеться з новими економічними обмеженнями.

"Підтримка Європою Києва непохитна, і ми рішуче налаштовані посилити тиск на вже напружену економіку Росії", — заявив канцлер Німеччини. 

Окрему частину своєї промови він присвятив зверненню до російського керівництва. Мерц наголосив, що настав момент, коли Кремль має припинити війну та зробити кроки до дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Ми передаємо чітке послання Росії — настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту, і припинити вбивства", — сказав Фрідріх Мерц. 

За словами канцлера, лише припинення бойових дій та початок переговорного процесу можуть відкрити шлях до стабільності й безпеки в Європі. Він підкреслив, що міжнародна спільнота й надалі підтримуватиме Україну до досягнення справедливого та тривалого миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до мирних переговорів можуть свідчити не про силу, а про зростання проблем усередині Росії. Таку думку у своїй колонці для The Independent висловив військовий аналітик Сем Кілі.



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