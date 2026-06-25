Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию прекратить боевые действия против Украины и перейти к переговорному процессу. В то же время он подчеркнул, что европейские страны не намерены ослаблять поддержку Киева и готовы и дальше усиливать экономическое давление на Москву, если война будет продолжаться.

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Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал 25 июня во время Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в польском Гданьске.

В ходе выступления Мерц подчеркнул, что страны Европы остаются сплоченными в поддержке Украины. По его словам, после саммита G7 между союзниками усилилось трансатлантическое единство, что создает дополнительные возможности для координации помощи Киеву. Отдельно канцлер поблагодарил Польшу за активное участие в поддержке Украины и организации международной конференции.

Фридрих Мерц также заявил, что Европейский Союз не намерен ослаблять санкционное давление на Россию. Напротив, в случае продолжения агрессии Москва столкнется с новыми экономическими ограничениями.

"Поддержка по Европе Киева непоколебима, и мы решительно настроены усилить давление на уже напряженную экономику России", — заявил канцлер Германии.

Отдельную часть своей речи он посвятил обращению к российскому руководству. Мерц подчеркнул, что настал момент, когда Кремль должен прекратить войну и предпринять шаги по дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мы передаем четкое послание России — пора начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства", — сказал Фридрих Мерц.

По словам канцлера, только прекращение боевых действий и начало переговорного процесса могут открыть путь стабильности и безопасности в Европе. Он подчеркнул, что международное сообщество и дальше будет поддерживать Украину до достижения справедливого и длительного мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к мирным переговорам могут свидетельствовать не о силе, а о росте проблем внутри России. Такое мнение в своей колонке The Independent высказал военный аналитик Сэм Кили.