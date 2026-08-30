Нічний удар по Україні 30 серпня: під атакою Київ та три області, є загиблі й поранені

У ніч проти 30 серпня Росія знову завдала масованого удару по Україні. Під атакою опинилися Київ та кілька областей. Повідомляється про влучання, пожежі, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, а також загиблих і поранених.

Дрони атакували Україну. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Києві

Російські війська вночі масовано атакували Київ безпілотниками. Влучання зафіксували, зокрема, у Голосіївському районі. За словами мера Віталія Кличка, там загорілася покрівля двоповерхової нежитлової будівлі.

Загалом наслідки атаки зафіксували у чотирьох районах столиці. В Оболонському районі БпЛА влучив у 12-поверховий житловий будинок, де пожежа охопила площу близько 80 квадратних метрів. Трьох постраждалих передали медикам. Також пошкоджені нежитлові та адміністративні будівлі.

Удар по Дніпропетровщині

Російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено підприємство та приватний будинок. На Криворіжжі зазнала пошкоджень інфраструктура, а в Павлограді господарський супермаркет, автозаправка та гаражі. На Синельниківщині виникла пожежа.

Атака на Запорізьку область

Запорізька область за добу зазнала 942 ударів по 47 населених пунктах. За даними очільника ОВА Івана Федорова, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Російські війська застосували 22 авіаційні удари, 674 безпілотники, п’ять ударів із РСЗВ та 241 артилерійський обстріл. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Вибухи на Херсонщині

На Херсонщині російські атаки за добу призвели до загибелі трьох людей, ще 17 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено шість багатоповерхівок і 14 приватних будинків. Також постраждали адмінбудівлі, господарські споруди, маршрутне таксі, тролейбуси, сміттєвоз та автомобілі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ніч проти 30 серпня дрони атакували НПЗ у Кірішах та аеродром у Єйську.