Палає один із найбільших НПЗ Росії та аеродром у Єйську: детонація тривала понад годину

У ніч проти 30 серпня в Росії пролунала серія вибухів. Повідомляється про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Кірішах Ленінградської області та військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На одному з об'єктів після удару тривала детонація понад годину.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

У Ленінградській області під ударом опинився "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване в місті Кіріші та входить до структури "Сургутнафтогазу". Його потужність оцінюють приблизно у 20 млн тонн нафти на рік.

Російська влада заявила про знищення понад 60 безпілотників над регіоном. Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та можливий приліт у районі НПЗ. Моніторингові спільноти припускають, що зона ураження могла охопити важливі виробничі установки підприємства. КІНЕФ вважається єдиним великим нафтопереробним заводом на північному заході Росії та одним із ключових підприємств нафтової галузі країни.

Ще однією ціллю для ударів став військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. Після атаки там пролунала серія повторних вибухів. За попередніми даними, детонація боєприпасів могла тривати понад годину. Аеродром у Єйську має військове значення та використовується російською авіацією у війні проти України. Зокрема, там базуються й обслуговуються військові та штурмові літаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони вдарили по двох ключових заводах у Росії.

Також "Коментарі" писали, що дрони атакували порт у Єйську, а пожежі фіксували в кількох містах.