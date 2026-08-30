Пылает один из крупнейших НПЗ России и аэродром в Ейске: детонация длилась более часа

В ночь на 30 августа в России прозвучала серия взрывов. Сообщается об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области и военный аэродром в Ейске Краснодарского края. На одном из объектов после удара продолжалась детонация более часа.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

В Ленинградской области под ударом оказался "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие находится в городе Кириши и входит в структуру "Сургутнефтегаза". Его мощность оценивается примерно в 20 млн тонн нефти в год.

Российские власти заявили об уничтожении более 60 беспилотников над регионом. В то же время местные жители сообщали о взрывах и возможном прилете в районе НПЗ. Мониторинговые сообщества предполагают, что зона поражения могла охватить важнейшие производственные установки предприятия. КИНЕФ считается единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России и одним из ключевых предприятий нефтяной отрасли страны.

Еще одной целью для ударов стал военный аэродром в Краснодарском крае. После атаки там раздалась серия повторных взрывов. По предварительным данным, детонация боеприпасов могла длиться больше часа. Аэродром в Ейске имеет военное значение и используется российской авиацией в войне против Украины. В частности, там базируются и обслуживаются военные и штурмовые самолеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны ударили по двум ключевым заводам в России.

Также "Комментарии" писали, что дроны атаковали порт в Ейске, а пожары фиксировали в нескольких городах.