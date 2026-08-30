Ночной удар по Украине 30 августа: под атакой Киев и три области, погибшие и раненые

В ночь на 30 августа Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказались Киев и несколько областей. Сообщается о попадании, пожарах, повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры, а также погибших и раненых.

Дроны атаковали Украину. Фото из открытых источников

Взрывы в Киеве

Российские войска ночью массированно атаковали Киев беспилотниками. Попадание зафиксировали, в частности, в Голосеевском районе. По словам мэра Виталия Кличко, там загорелась кровля двухэтажного нежилого здания.

В целом, последствия атаки зафиксировали в четырех районах столицы. В Оболонском районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, где пожар охватил площадь около 80 квадратных метров. Трое пострадавших передали медикам. Также повреждены нежилые и административные здания.

Удар по Днепропетровщине

Российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятие и частный дом. На Криворожье получила повреждения инфраструктура, а в Павлограде хозяйственный супермаркет, автозаправка и гаражи. На Синельниковщине возник пожар.

Атака на Запорожскую область

Запорожская область за сутки получила 942 удара по 47 населенным пунктам. По данным главы ОВА Ивана Федорова, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Российские войска применили 22 авиационных удара, 674 беспилотника, пять ударов с РСЗО и 241 артиллерийский обстрел. Поступило 36 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Взрывы в Херсонской области

В Херсонской области российские атаки за сутки привели к гибели трех человек, еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Российские войска избивали по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам населенных пунктов области. Повреждены шесть многоэтажек и 14 частных домов. Также пострадали админздания, хозяйственные постройки, маршрутное такси, троллейбусы, мусоровоз и автомобили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 30 августа дроны атаковали НПЗ в Киришах и аэродром в Ейске.