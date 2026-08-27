Нічний терор Путіна буде мати катастрофічні наслідки: у МЗС зробили категоричну заяву

Росія в ніч проти 27 серпня здійснила нову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й протикорабельні ракети та сотні ударних безпілотників. Одними з цілей противника стали портова інфраструктура, зерносховища та енергетичні об'єкти. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі удари державним тероризмом і закликав партнерів посилити підтримку Києва.

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Загалом Росія запустила 258 БпЛА різних типів, дві протикорабельні ракети "Онікс", балістичні "Іскандер-М"/KN-23 та інші засоби ураження. Сили ППО збили або подавили 233 повітряні цілі. Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на 11 місцях упали уламки збитих цілей.

Окрему загрозу, за словами Сибіги, становлять російські атаки на українську аграрну та портову інфраструктуру. Міністр наголосив, що Україна залишається одним із ключових постачальників продовольства на світові ринки, тому наслідки таких ударів виходять далеко за межі країни.

"Це державний тероризм. Він не демонструє сили — він демонструє безпорадність", — заявив Сибіга.

За його оцінкою, атаки на зернові термінали та порти створюють ризики для продовольчого забезпечення близько 400 мільйонів людей. Один гектар українських сільськогосподарських земель, як зазначив глава МЗС, здатний забезпечувати продовольством 18 людей.

"Путін не може і не зможе досягти нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів і критичної інфраструктури", — наголосив дипломат.

Сибіга закликав партнерів допомогти Україні розширити альтернативні торговельні маршрути, надати додаткові квоти та обладнання для зберігання зерна.

Не менш гострим залишається питання підготовки до зими. Київ очікує додаткових систем ППО, генераторів, обладнання для відновлення енергомереж та допомоги з імпортом енергоносіїв.

"Довести марність його терору означатиме наблизити завершення цієї війни", — заявив Сибіга.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що в Україні триває ліквідація наслідків чергової масштабної комбінованої атаки Росії. У ніч проти 27 серпня окупанти застосували ударні безпілотники та балістичні ракети, атакувавши критичну інфраструктуру й житлові квартали у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський після удару заявив про необхідність посилити українську протиповітряну оборону та пояснив, що може змусити Москву втратити бажання продовжувати війну.