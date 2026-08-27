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Ночной террор Путина будет иметь катастрофические последствия: в МИДе сделали категорическое заявление

После массированной атаки 27 августа глава МИД Андрей Сибига заявил, что удары России по портам и зерновой инфраструктуре угрожают продовольственной безопасности сотен миллионов человек

27 августа 2026, 11:50
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Клименко Елена

Россия в ночь на 27 августа совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и противокорабельные ракеты и сотни ударных беспилотников. Одними из целей противника стали портовая инфраструктура, зернохранилища и энергетические объекты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие удары государственным терроризмом и призвал партнеров усилить поддержку Киева.

Ночной террор Путина будет иметь катастрофические последствия: в МИДе сделали категорическое заявление

Фото: из открытых источников

В общей сложности Россия запустила 258 БпЛА разных типов, две противокорабельные ракеты Оникс, баллистические Искандер-М/KN-23 и другие средства поражения. Силы ПВО сбили или подавили 233 воздушных целей. В то же время, зафиксировано попадание на 15 локациях, еще на 11 местах упали обломки сбитых целей.

Отдельную угрозу, по словам Сибиги, представляют российские атаки на украинскую аграрную и портовую инфраструктуру. Министр подчеркнул, что Украина остается одним из ключевых поставщиков продовольствия на мировые рынки, поэтому последствия таких ударов выходят за пределы страны.

"Это государственный терроризм. Он не демонстрирует силы – он демонстрирует беспомощность", – заявил Сибига.

По его оценке, атаки на зерновые терминалы и порты создают риски для продовольственного обеспечения около 400 миллионов человек. Один гектар украинских сельскохозяйственных земель, как отметил глава МИД, способен обеспечивать продовольствием 18 человек.

"Путин не может и не сможет добиться ничего на поле боя. В то же время он делает ставку на терроризацию наших городов, портов и критической инфраструктуры", — подчеркнул дипломат.

Сибига призвал партнеров помочь Украине расширить альтернативные торговые маршруты, предоставить дополнительные квоты и оборудование для хранения зерна.

Не менее острым остается вопрос подготовки к зиме. Киев ожидает дополнительных систем ПВО, генераторов, оборудования для обновления энергосетей и помощи с импортом энергоносителей.

"Доказать бесполезность его террора будет означать приблизить завершение этой войны", — заявил Сибига.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в Украине продолжается ликвидация последствий очередной масштабной комбинированной атаки России. В ночь на 27 августа оккупанты применили ударные беспилотники и баллистические ракеты, атаковав критическую инфраструктуру и жилые кварталы в разных регионах. Президент Владимир Зеленский после удара заявил о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону и объяснил, что может вынудить Москву потерять желание продолжать войну.



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