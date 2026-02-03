Нічний обстріл все розставив на свої місця: чи є тепер сенс у переговорах

Росіяни атакували енергооб'єкти в ніч на 3 лютого. Під ударом були Київщина, Харківщина, Одещина, Вінницька, Сумська та Дніпропетровська області. Удар прийшовся напередодні переговорів в Абу-Дабі, участь у яких російська сторона офіційно підтвердила. Чи є сенс тепер у цих переговорах? Про що говорить такий крок росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Атака найкраще показує черговий раунд російсько-українських переговорів

Нічний обстріл України має стати ще одним прозрінням для людей, які щиро вірять у мирні переговори, швидке закінчення війни, поступки Володимиру Путіну, миротворчість Дональда Трампа тощо. Про це розповів громадський активіст, викладач, підприємець Валерій Пекар.

Експерт зазначає, якщо уважно подивитися на мапу обстрілу, то вона найкраще показує черговий раунд російсько-українських переговорів.

"Люди, які вірять, що в обмін на вихід українських військ з Донецької області або надання статусу російській мові та УПЦ МП і так далі – росія припинить, заспокоїться, встановить мир, перебудує економіку війни на цивільні рейки й поверне додому 700 тисяч вояків... як би ви назвали цих людей?", – задається питанням Валерій Пекар.

Ця атака – про спробу нав’язати капітуляцію під гуркіт ракет

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, що цієї ночі Росія здійснила наймасштабнішу ракетно-дронову атаку у 2026 році. Під ударом опинилися Київ і Харків, які лише почали оговтуватися від попередніх масованих обстрілів, Вінниця, Одещина, Дніпро, центральні та західні регіони. І це – попри те, що лише за попередні три хвилі атак у січні українська енергетика вже була поставлена на межу колапсу.

"Били цілеспрямовано по енергетичних об’єктах. Під ударами опинилися: теплові електростанції (ТЕС) – як основа зимової генерації, високовольтні підстанції та вузлові енергооб’єкти, елементи магістральних і розподільчих мереж, відновлення яких займає тижні й місяці. Це не побічні втрати і не "військова необхідність". Це спроба зробити холод інструментом війни терору проти цивільного населення", – зазначив експерт.

Він нагадав, що Путін дав слово Дональду Трампу, що не битиме по українській енергетиці під час лютневих морозів. Протягом тижня. Минуло три дні. І це слово було відкликане – разом із запуском сотень дронів і десятків ракет.

"Спочатку він вбив 15-х шахтарів на Дніпропетровщині. Протестував Трампа на реакцію. Той ні пари з вуст. Потер задоволено руками і вдарив по всій Україні, з акцентом на столицю. Не помилка. Не слабкість. Свідомі рішення терориста № 1 у світі. Шакал, ден Ладен і інші його "колеги" нервово курять збоку. Час вибрано не випадково. Ця атака відбулася напередодні чергового раунду перемовин в Абу-Дабі. І тут немає жодної загадки. Мета Росії одна: зірвати переговори ще до їх початку, підвищити ставки через масовий терор, дотиснути Україну до капітуляції через темряву, холод і страх. Москва завжди б’є перед розмовою, готуючи на стіл переговорів не компроміс, а ультиматум", – зазначив політолог.

Підсумовуючи Вадим Трюхан зауважив, що відбулася не просто чергова атака. Це – політичне повідомлення, написане ракетами і дронами по турбінах, трансформаторах і підстанціях.

"Україну намагаються зламати не лише на фронті. Її намагаються зламати у тилу – в містах, які ще вчора латалися після попередніх ударів, у квартирах без світла і тепла, у лікарнях, що знову переходять на генератори. І саме тому ця ніч – не про "військову фазу". Вона – про спробу нав’язати капітуляцію під гуркіт ракет", – зауважив експерт.

