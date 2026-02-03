Нічний обстріл все розставив на свої місця: чи є тепер сенс у переговорах

Рубрики
Росіяни атакували енергооб'єкти в ніч на 3 лютого. Під ударом були Київщина, Харківщина, Одещина, Вінницька, Сумська та Дніпропетровська області. Удар прийшовся напередодні переговорів в Абу-Дабі, участь у яких російська сторона офіційно підтвердила. Чи є сенс тепер у цих переговорах? Про що говорить такий крок росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Обстріл України. Фото: із відкритих джерел
Нічний обстріл України має стати ще одним прозрінням для людей, які щиро вірять у мирні переговори, швидке закінчення війни, поступки Володимиру Путіну, миротворчість Дональда Трампа тощо. Про це розповів громадський активіст, викладач, підприємець Валерій Пекар.
Експерт зазначає, якщо уважно подивитися на мапу обстрілу, то вона найкраще показує черговий раунд російсько-українських переговорів.
Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, що цієї ночі Росія здійснила наймасштабнішу ракетно-дронову атаку у 2026 році. Під ударом опинилися Київ і Харків, які лише почали оговтуватися від попередніх масованих обстрілів, Вінниця, Одещина, Дніпро, центральні та західні регіони. І це – попри те, що лише за попередні три хвилі атак у січні українська енергетика вже була поставлена на межу колапсу.
Він нагадав, що Путін дав слово Дональду Трампу, що не битиме по українській енергетиці під час лютневих морозів. Протягом тижня. Минуло три дні. І це слово було відкликане – разом із запуском сотень дронів і десятків ракет.
Підсумовуючи Вадим Трюхан зауважив, що відбулася не просто чергова атака. Це – політичне повідомлення, написане ракетами і дронами по турбінах, трансформаторах і підстанціях.
