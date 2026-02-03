Ночной обстрел все расставил на свои места: есть ли теперь смысл в переговорах

Рубрики
Кравцев Сергей
Россияне атаковали энергообъекты в ночь на 3 февраля. Под ударом находились Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Винницкая, Сумская и Днепропетровская области. Удар пришелся в преддверии переговоров в Абу-Даби, участие в которых российская сторона официально подтвердила. Есть ли смысл сейчас в этих переговорах? О чем говорит такой шаг россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Обстрел Украины. Фото: из открытых источников
Ночной обстрел Украины должен стать еще одним прозрением для людей, искренне верящих в мирные переговоры, скорейшее окончание войны, уступки Владимиру Путину, миротворчество Дональда Трампа. Об этом рассказал общественный активист, преподаватель, предприниматель Валерий Пекарь.
Эксперт отмечает, что если внимательно посмотреть на карту обстрела, то она лучше всего показывает очередной раунд российско-украинских переговоров.
Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что этой ночью Россия совершила самую масштабную ракетно-дроновую атаку в 2026 году. Под ударом оказались Киев и Харьков, которые только начали приходить в себя от предварительных массированных обстрелов, Винница, Одесщина, Днепр, центральные и западные регионы. И это несмотря на то, что только за предыдущие три волны атак в январе украинская энергетика уже была поставлена на грань коллапса.
Он напомнил, что Путин дал слово Дональду Трампу, что не будет бить по украинской энергетике во время февральских морозов. В течение недели. Прошло три дня. И это слово было отозвано – вместе с запуском сотен дронов и десятков ракет.
Подытоживая Вадим Трюхан отметил, что произошла не просто очередная атака. Это – политическое сообщение, написанное ракетами и дронами по турбинам, трансформаторам и подстанциям.
