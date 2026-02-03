Ночной обстрел все расставил на свои места: есть ли теперь смысл в переговорах

Россияне атаковали энергообъекты в ночь на 3 февраля. Под ударом находились Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Винницкая, Сумская и Днепропетровская области. Удар пришелся в преддверии переговоров в Абу-Даби, участие в которых российская сторона официально подтвердила. Есть ли смысл сейчас в этих переговорах? О чем говорит такой шаг россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Атака лучше всего показывает очередной раунд российско-украинских переговоров

Ночной обстрел Украины должен стать еще одним прозрением для людей, искренне верящих в мирные переговоры, скорейшее окончание войны, уступки Владимиру Путину, миротворчество Дональда Трампа. Об этом рассказал общественный активист, преподаватель, предприниматель Валерий Пекарь.

Эксперт отмечает, что если внимательно посмотреть на карту обстрела, то она лучше всего показывает очередной раунд российско-украинских переговоров.

"Люди, которые верят, что в обмен на выход украинских войск из Донецкой области или предоставление статуса русскому языку и УПЦ МП и так далее – россия прекратит, успокоится, установит мир, перестроит экономику войны на гражданские рельсы и вернет домой 700 тысяч воинов… как бы вы назвали этих людей?", – задается вопросом эксперт.

Эта атака – о попытке навязать капитуляцию под грохот ракет.

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что этой ночью Россия совершила самую масштабную ракетно-дроновую атаку в 2026 году. Под ударом оказались Киев и Харьков, которые только начали приходить в себя от предварительных массированных обстрелов, Винница, Одесщина, Днепр, центральные и западные регионы. И это несмотря на то, что только за предыдущие три волны атак в январе украинская энергетика уже была поставлена на грань коллапса.

"Были целенаправленно по энергетическим объектам. Под ударами оказались: тепловые электростанции (ТЭС) – как основа зимней генерации, высоковольтные подстанции и узловые энергообъекты, элементы магистральных и распределительных сетей, восстановление которых занимает недели и месяцы. Это не побочные потери и не военная необходимость. Это попытка сделать холод инструментом войны террора против гражданского населения", – отметил эксперт.

Он напомнил, что Путин дал слово Дональду Трампу, что не будет бить по украинской энергетике во время февральских морозов. В течение недели. Прошло три дня. И это слово было отозвано – вместе с запуском сотен дронов и десятков ракет.

"Сначала он убил 15 шахтеров на Днепропетровщине. Протестовал Трампа на реакцию. Тот ни пары из уст. Потер довольно руками и ударил по всей Украине, с акцентом на столицу. Не ошибка. Не слабость. Сознательные решения террориста №1 в мире. Шакал, ден Ладен и другие его коллеги нервно курят со стороны. Время выбрано не случайно. Эта атака произошла в преддверии очередного раунда переговоров в Абу-Даби. И здесь нет никакой загадки. Цель России одна: сорвать переговоры еще до их начала, повысить ставки через массовый террор, дожать Украину до капитуляции из-за темноты, холода и страха. Москва всегда бьет перед разговором, готовя на стол переговоров не компромисс, а ультиматум", – отметил политолог.

Подытоживая Вадим Трюхан отметил, что произошла не просто очередная атака. Это – политическое сообщение, написанное ракетами и дронами по турбинам, трансформаторам и подстанциям.

"Украину пытаются сломать не только на фронте. Ее пытаются сломать в тылу – в городах, которые еще вчера латались после предварительных ударов, в квартирах без света и тепла, в вновь переходящих на генераторы больницах. И именно поэтому эта ночь – не о "военной фазе". Она – о попытке навязать капитуляцию под грохот ракет", – заметил эксперт.

