Масовані обстріли "Цирконами" та "Іскандерами": розкрито шокуючі деталі нічної атаки РФ

У ніч на 3 лютого Росія здійснила масштабний комбінований удар по території України, застосувавши різні типи ракет повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники. За повідомленням Повітряних сил України, загальна кількість зафіксованих засобів повітряного нападу становила 521 одиницю.

Зокрема, ворог запустив: 4 ракети “Циркон” та “Онікс” з окупованого Криму; 32 балістичні ракети типу Іскандер-М та С-300 з Брянської області РФ та ТОТ Криму; 7 крилатих ракет Х-22 та Х-32 з повітряного простору Брянської області РФ; 28 крилатих ракет “Х-101” та Іскандер-К з акваторії Каспійського моря та Курської області РФ.

Особливу небезпеку становили 450 ударних БПЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та інших, що прибули з різних напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 300 з них — безпілотники Shahed. Основними регіонами ураження стали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

За попередніми даними станом на 09:30 протиповітряна оборона України успішно збила або подавила 450 об’єктів ворога: 38 ракет та 412 безпілотників. Зокрема, знищено 4 ракети “Циркон/Онікс”, 11 балістичних Іскандер-М/С-300, 3 крилаті Х-22/Х-32, 20 крилатих Х-101/Іскандер-К та 412 БПЛА різних типів.

Повідомляється, що 27 ракет та 31 ударний безпілотник влучили по 27 локаціях, уламки збитих дронів впали на 17 об’єктах. Інформація щодо шести ракет уточнюється. Атака триває, в небі зафіксовано ще декілька ворожих дронів.

Як вже писали "Коментарі", загроза для Липців на Харківщині все ще зберігається, оскільки російські війська не припиняють спроб просунутися на території регіону. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Порох", коментуючи поточну обстановку на фронті.