Массированные обстрелы "Цирконами" и "Искандерами": раскрыты шокирующие детали ночной атаки РФ

В ночь на 3 февраля Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, применив различные типы ракет воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. По сообщению Воздушных сил Украины, общее количество зафиксированных средств воздушного нападения составило 521 единицу.

Фото: из открытых источников

В частности, враг запустил: 4 ракеты "Циркон" и "Оникс" из оккупированного Крыма; 32 баллистические ракеты типа Искандер-М и С-300 из Брянской области РФ и ТОТ Крыма; 7 крылатых ракет Х-22 и Х-32 из воздушного пространства Брянской области РФ; 28 крылатых ракет "Х-101" и Искандер-К из акватории Каспийского моря и Курской области РФ.

Особую опасность представляли 450 ударных БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и других, прибывших по разным направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Около 300 из них – беспилотники Shahed. Основными регионами поражения стали: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

По предварительным данным на 09:30 противовоздушная оборона Украины успешно сбила или подавила 450 объектов врага: 38 ракет и 412 беспилотников. В частности, уничтожены 4 ракеты "Циркон/Оникс", 11 баллистических Искандер-М/С-300, 3 крылатых Х-22/Х-32, 20 крылатых Х-101/Искандер-К и 412 БПЛА разных типов.

Сообщается, что 27 ракет и 31 ударный беспилотник попали по 27 локациям, обломки сбитых дронов упали на 17 объектах. Информация о шести ракетах уточняется. Атака продолжается, в небе зафиксировано еще несколько вражеских дронов.

Как уже писали "Комментарии", угроза для Липцев в Харьковской области все еще сохраняется, поскольку российские войска не прекращают попыток продвинуться на территории региона. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порохом", комментируя текущую обстановку на фронте.