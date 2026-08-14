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Нічний кошмар для Москви і не тільки: що відомо про масовану атаку дронів

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників. У районі порту Усть-Луга повідомили про пошкодження та спалах

14 серпня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

Москва та Ленінградська область у ніч проти 14 серпня опинилися під атакою безпілотників. Російська влада заявляє про роботу протиповітряної оборони, однак паралельно надходять повідомлення про пошкодження в районі одного з портів і пожежу.

Нічний кошмар для Москви і не тільки: що відомо про масовану атаку дронів

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що перші дрони нібито були зафіксовані ще пізно ввечері 13 серпня. За його словами, російська ППО тоді знищила два безпілотники, які прямували в бік столиці.

Ближче до ранку Собянін повідомив ще про десять збитих дронів. Водночас цього разу він не уточнив, чи прямували вони саме на Москву. Тому незалежно підтвердити заявлену російською владою кількість апаратів, які атакували столицю, наразі неможливо.

Окремо масштабну атаку вночі зафіксували в Ленінградській області. Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив про початок атаки близько 02:53. Станом на 06:21, за його словами, російські сили ППО нібито знищили вже 51 безпілотник.

Найбільше уваги привернули повідомлення про ситуацію поблизу порту Усть-Луга. Російські Telegram-канали заявили про пошкодження в районі портової інфраструктури. Там же, за їхніми повідомленнями, стався спалах.

Офіційні російські джерела не навели повної інформації про характер пошкоджень та можливі наслідки атаки. Також наразі немає незалежного підтвердження всіх заявлених Москвою та Ленінградською областю цифр щодо кількості збитих безпілотників.

Удари по об'єктах на території РФ останніми місяцями дедалі частіше змушують російську владу повідомляти про роботу ППО далеко від лінії фронту. Цього разу під увагою опинилася й портова інфраструктура поблизу Санкт-Петербурга.

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