Ночной кошмар для Москвы и не только: что известно о массированной атаке дронов

Москва и Ленинградская область в ночь на 14 августа оказались под атакой беспилотников. Российские власти заявляют о работе противовоздушной обороны, однако параллельно поступают сообщения о повреждениях в районе одного из портов и пожаре.

Дрон. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые дроны якобы были зафиксированы еще поздно вечером 13 августа. По его словам, российская ПВО тогда уничтожила два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы.

Ближе к утру Собянин сообщил еще о десяти сбитых дронов. В то же время он не уточнил, направлялись ли они именно на Москву. Поэтому независимо подтвердить заявленное российскими властями количество атаковавших столицу аппаратов пока невозможно.

Отдельно масштабную атаку ночью зафиксировали в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о начале атаки около 02:53. По состоянию на 06.21, по его словам, российские силы ПВО якобы уничтожили уже 51 беспилотник.

Больше всего привлекли сообщения о ситуации вблизи порта Усть-Луга. Российские Telegram-каналы заявили о повреждениях в районе портовой инфраструктуры. Там же, по их сообщениям, произошла вспышка.

Официальные российские источники не привели полной информации о характере повреждений и возможных последствиях атаки. Также нет независимого подтверждения всех заявленных Москвой и Ленинградской областью цифр относительно количества сбитых беспилотников.

Удары по объектам на территории РФ в последние месяцы все чаще вынуждают российские власти сообщать о работе ПВО вдали от линии фронта. В этот раз под вниманием оказалась и портовая инфраструктура вблизи Санкт-Петербурга.

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