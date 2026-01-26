У ніч з 24 на 25 січня невідомі скоїли пограбування скиту Святогірської Лаври на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", що розташований у селі Богородичне. Про інцидент повідомили на офіційній сторінці Свято-Успенської Святогірської лаври.

Нічне пограбування у відомій Святогірській лаврі: зі скиту викрали дзвони та начиння

Злочин виявили вранці наступного дня. "Прийшовши вранці 25 січня, сторож виявив ворота відкритими (ланцюги, на яких висів замок, були перекушені кусачками), двері в нижній і верхній приділи храму виламаними", — зазначають у Лаврі.

Судячи з залишених доказів, напад був спланованим і масовим. "Біля церкви залишилися сліди від коліс вантажного автомобіля та безліч людських слідів, що свідчить про участь у крадіжці групи осіб", — йдеться у повідомленні.

Зловмисники викрали значну частину церковного майна. Зокрема, "з дзвіниці зникли 8 з 10-ти дзвонів". Крім того, постраждав інтер'єр храму: "з основної частини нижнього приділу храму невідомі винесли чотири підсвічники, лампади, латунний вівтарний аналой та розбили церковну кружку".

