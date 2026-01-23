«Дибільна тактика», що зазнала провалу: офіцер ЗСУ розповів про спроби росіян прорватися через замерзле русло

На Вовчанському напрямку російські війська почали застосовувати специфічну тактику подолання водних перешкод за допомогою легкої техніки. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Крига замість мостів: на Вовчанському напрямку окупанти намагаються форсувати річку на квадроциклах

За словами військового, противник намагається використати зимові умови для швидких проривів. "Саме до такої тактики починають поступово вдаватися під*ри на Вовчанському напрямку: знаходять найвужчу частину русла річки, яка достатньо промерзла і під ранок летять туди на всіх парах на квадріках, щоб переваритись на інший берег", — зазначив офіцер.

Втім, такі спроби виявляються неефективними. "Алекс" назвав це "ще однією з дибільних тактик, яка зазнала провалу ще навіть до її реалізації".

Попри невдачі ворога, захисник закликає побратимів до пильності на всіх ділянках, де водні перешкоди розділяють сторони. "Варто бути пильними, адже на ділянках фронту де річки формують ЛБЗ або просто на передньому краї, там можливі принаймні піші пересування живої сили противника по річках, які покриті кригою", — резюмував старший лейтенант.

