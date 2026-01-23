logo

«Дибильная тактика», потерпевшая провал: офицер ВСУ рассказал о попытках россиян прорваться через замерзшее русло
НОВОСТИ

«Дибильная тактика», потерпевшая провал: офицер ВСУ рассказал о попытках россиян прорваться через замерзшее русло

Силы обороны предупреждают о возможных передвижениях врага по льду на участках, где реки формируют линию фронта

23 января 2026, 17:54
Недилько Ксения

На Волчанском направлении русские войска начали применять специфическую тактику преодоления водных приград с помощью легкой техники. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

«Дибильная тактика», потерпевшая провал: офицер ВСУ рассказал о попытках россиян прорваться через замерзшее русло

Лед вместо мостов: на Волчанском направлении оккупанты пытаются форсировать реку на квадроциклах

По словам военного, противник пытается использовать зимние условия для скорых прорывов. "Именно к такой тактике начинают постепенно прибегать пид*ры на Волчанском направлении: находят самую узкую часть русла реки, которая достаточно промерзла и под утро летят туда на всех парах на квадриках, чтобы перевалиться на другой берег", — отметил офицер.

Впрочем, подобные попытки оказываются неэффективными. "Алекс" назвал это "еще одной из дибильных тактик, которая испытала провал еще даже до ее реализации".

Несмотря на неудачи врага, защитник призывает побратимов к бдительности на всех участках, где водные преграды разделяют стороны. "Следует быть бдительными, ведь на участках фронта где реки формируют ЛБС или прямо на переднем крае, там возможны по крайней мере пешие передвижения живой силы противника по рекам, покрытым льдом", — резюмировал старший лейтенант.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле назвали главное условие РФ на переговорах – украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донецкой области, это является важным условием российской стороны, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Он заявил, что в Абу-Даби рабочая группа по безопасности России будет состоять из представителей Минобороны. Время встречи трехсторонней группы в Абу-Даби определят с прибытием делегаций, но переговоры пройдут сегодня, в случае необходимости, и завтра.

"Москва не хочет публично прибегать к деталям в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным", – заявил Песков.



