В ночь с 24 на 25 января неизвестные совершили ограбление скита Святогорской Лавры в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенной в селе Богородичное. Об инциденте сообщили на официальной странице Свято-Успенской Святогорской лавры.

Ночное ограбление в известной Святогорской лавре: из скита похитили колокола и утварь

Преступление было обнаружено утром на следующий день. "Придя утром 25 января, сторож обнаружил ворота открытыми (цепи, на которых висел замок, были перекушены кусачками), двери в нижнем и верхнем приделах храма выломанными", — отмечают в Лавре.

Судя по оставленным доказательствам, нападение было спланированным и массовым. "У церкви остались следы от колес грузового автомобиля и множество человеческих следов, что свидетельствует об участии в краже группы лиц", — говорится в сообщении.

Злоумышленники похитили значительную часть церковного имущества. В частности, "из колокольни исчезли 8 из 10-ти колоколов". Кроме того, пострадал интерьер храма: "из основной части нижнего придела храма неизвестные вынесли четыре подсвечника, лампады, алтунный алтарный аналой и разбили церковную кружку".

