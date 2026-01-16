logo_ukra

Нічна загроза російських ударів: що зафіксували моніторингові канали

Моніторингові канали попереджали про ймовірність масованого обстрілу вночі через активність стратегічної авіації РФ

16 січня 2026, 21:38
Моніторингові ресурси повідомили про підвищену загрозу масованого ракетного удару у нічний час. Зафіксована активність бортів стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку до атаки.

Нічна загроза російських ударів: що зафіксували моніторингові канали

Масована російська атака по Україні

Крім того, противник вивів до акваторії Каспійського моря три ракетоносії. Загальний можливий боєзапас оцінювався до 24 крилатих ракет типу "Калібр".

Паралельно в усіх регіонах України оголошували повітряну тривогу через черговий зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Громадян закликали не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Згодом було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир із позивним Мадяр заявив, що протягом перших двох тижнів січня підрозділи СБС знищили понад 4200 військовослужбовців противника. За цей період, за його словами, було повністю ліквідовано штурмовий склад десяти ворожих батальйонів або всю піхоту трьох із лишком полків.
Він зазначив, що темпи знищення живої сили у січні знизилися приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом грудня, коли за 14 діб підрозділи СБС знищили понад 6000 окупантів. Водночас Мадяр наголосив, що це жодним чином не пов’язано зі зниженням боєздатності підрозділів, навпаки — спроможності СБС продовжують зростати. Станом на ранок 15 січня у підрахунках СБС зафіксовано 12 877 знищених ворожих цілей. Серед них — понад сто цілей у глибині тилу противника, 17 одиниць засобів ППО, зокрема ЗРК і РЛС, 963 повітряні цілі, включно з розвідувальними дронами та "шахедами", 571 точка вильоту ворожих операторів БПЛА, понад 200 артилерійських систем, 25 самохідних артилерійських установок, 42 танки, 36 бойових броньованих машин і близько тисячі одиниць логістичної техніки.



Джерело: https://t.me/TCH_channel/208791
