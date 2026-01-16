logo

Война с Россией Ночная угроза российских ударов: что зафиксировали мониторинговые каналы
Ночная угроза российских ударов: что зафиксировали мониторинговые каналы

Мониторинговые каналы предупреждали о вероятности массированного обстрела ночью из-за активности стратегической авиации РФ

16 января 2026, 21:38
Мониторинговые ресурсы сообщили о повышенной угрозе массированного ракетного удара в ночное время. Зафиксирована активность бортов стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке к атаке.

Ночная угроза российских ударов: что зафиксировали мониторинговые каналы

Массированный российский удар по Украине

Кроме того, противник вывел в акваторию Каспийского моря три ракетоносителя. Общий возможный боезапас оценивался до 24 крылатых ракет типа "Калибр".

Параллельно во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за очередного взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал". Граждан призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Впоследствии был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир с позывным Мадяр заявил, что в течение первых двух недель января подразделения СБС уничтожили более 4200 военнослужащих противника. За этот период, по его словам, был полностью ликвидирован штурмовой состав десяти вражеских батальонов или вся пехота трех с лишним полков.
Он отметил, что темпы уничтожения живой силы в январе снизились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом декабря, когда за 14 суток подразделения СБС уничтожили более 6000 окупантов. В то же время Мадяр подчеркнул, что это никак не связано со снижением боеспособности подразделений, наоборот — способности ССС продолжают расти. По состоянию на утро 15 января в подсчетах ССС зафиксировано 12 877 уничтоженных враждебных целей. Среди них — более ста целей в глубине тыла противника, 17 единиц средств ПВО, в том числе ЗРК и РЛС, 963 воздушных целей, включая разведывательные дрона и "шахеды", 571 точку вылета вражеских операторов БПЛА, более 200 артиллерийских систем, 25 36 боевых бронированных машин и около тысячи единиц логистической техники.



Источник: https://t.me/TCH_channel/208791
