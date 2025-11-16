Нічна масована атака по Україні з використанням балістики

У ніч на 16 листопада Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак за останній час. Близько 18:00 15 листопада противник розпочав масований повітряний удар по території України, запустивши із різних напрямків одразу кілька типів озброєння.

Нічна російська атака по Україні

За даними Повітряних сил, російські війська застосували балістичну ракету "Іскандер-М", випущену з Ростовської області, а також 176 ударних безпілотників. Серед них — Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, що стартували з районів Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та з території тимчасово окупованого Криму (полігон Чауда). Близько сотні апаратів становили саме "шахеди".

Для відбиття атаки були задіяні сили авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем оборони.

Станом на 09:00 українська ППО змогла збити або подавити 139 ударних дронів різних типів над північними, південними й східними регіонами країни. Одночасно зафіксовано 37 влучань ударних БпЛА у 14 різних локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів на двох ділянках місцевості.

Атака на момент зведення тривала: у повітряному просторі фіксувалися нові групи ворожих дронів. Військові закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час тривоги та не ігнорувати сигнали ППО.



