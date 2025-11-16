Максим Жорін прокоментував терміни закінчення війни

Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що публічні прогнози про терміни завершення війни є некоректними й не відповідають реальній ситуації на фронті. На його думку, такі заяви вводять суспільство в оману і не мають жодного підґрунтя, особливо якщо лунають від людей, які не брали участі в бойових діях.

Військовий прокоментував терміни закінчення війни

За його словами, в Україні з’явилась значна кількість "військових експертів", які фактично не мають бойового досвіду, але беруться оцінювати готовність військових, говорити, хто має воювати, і прогнозувати темпи та хід війни. Він наголосив, що подібні коментарі створюють хибне уявлення про ситуацію на фронті та знецінюють роботу тих, хто щодня бере участь у боях.

Жорін підкреслює, що утримання України залежить від технологічного розвитку, якісної підготовки військових і загальної мілітаризації суспільства, а не від гучних заяв політиків чи коментаторів, які самі не поспішають поповнювати лави оборони.

