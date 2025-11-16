Максим Жорин прокомментировал сроки окончания войны

Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что публичные прогнозы о сроках завершения войны некорректны и не соответствуют реальной ситуации на фронте. По его мнению, такие заявления вводят общество в заблуждение и не имеют никакого основания, особенно если раздаются от людей, не участвовавших в боевых действиях.

Военный прокомментировал термины окончания войны

По его словам, в Украине появилось значительное количество "военных экспертов", фактически не имеющих боевого опыта, но берущихся оценивать готовность военных, говорить, кто должен воевать, и прогнозировать темпы и ход войны. Он отметил, что подобные комментарии создают ошибочное представление о ситуации на фронте и обесценивают работу тех, кто ежедневно участвует в боях.

Жорин подчеркивает, что содержание Украины зависит от технологического развития, качественной подготовки военных и всеобщей милитаризации общества, а не от громких заявлений политиков или комментаторов, которые сами не спешат пополнять ряды обороны.

