Максим Жорин прокомментировал сроки окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Максим Жорин прокомментировал сроки окончания войны

Подполковник ВСУ Максим Жорин: комментировать сроки завершения войны - безответственно

16 ноября 2025, 09:20
Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что публичные прогнозы о сроках завершения войны некорректны и не соответствуют реальной ситуации на фронте. По его мнению, такие заявления вводят общество в заблуждение и не имеют никакого основания, особенно если раздаются от людей, не участвовавших в боевых действиях.

Максим Жорин прокомментировал сроки окончания войны

Военный прокомментировал термины окончания войны

По его словам, в Украине появилось значительное количество "военных экспертов", фактически не имеющих боевого опыта, но берущихся оценивать готовность военных, говорить, кто должен воевать, и прогнозировать темпы и ход войны. Он отметил, что подобные комментарии создают ошибочное представление о ситуации на фронте и обесценивают работу тех, кто ежедневно участвует в боях.

Жорин подчеркивает, что содержание Украины зависит от технологического развития, качественной подготовки военных и всеобщей милитаризации общества, а не от громких заявлений политиков или комментаторов, которые сами не спешат пополнять ряды обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Нидерландах недалеко от командного центра НАТО в городе Брюнссум заметили несколько беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ, информацию подтвердила полиция.
По данным правоохранителей, дроны также были зафиксированы у базы АВАКС в Гайленкирхене, аэропорта Маастрихт-Аахен и промышленной зоне Хемелот. Для поиска места запуска полиция привлекла вертолет, однако установить операторов не удалось. "Мы пока не знаем, кто стоит за этими полетами. Это все еще часть расследования. Мы регулярно получаем сообщения о дронах — иногда десятки в день. Часто это просто любители, которые не осознают, что нельзя летать в определенных зонах", — пояснил спикер полиции.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5899
