Максим Жорин прокомментировал сроки окончания войны

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что публичные прогнозы о сроках завершения войны некорректны и не соответствуют реальной ситуации на фронте. По его мнению, такие заявления вводят общество в заблуждение и не имеют никакого основания, особенно если раздаются от людей, не участвовавших в боевых действиях.
Военный прокомментировал термины окончания войны
По его словам, в Украине появилось значительное количество "военных экспертов", фактически не имеющих боевого опыта, но берущихся оценивать готовность военных, говорить, кто должен воевать, и прогнозировать темпы и ход войны. Он отметил, что подобные комментарии создают ошибочное представление о ситуации на фронте и обесценивают работу тех, кто ежедневно участвует в боях.
Жорин подчеркивает, что содержание Украины зависит от технологического развития, качественной подготовки военных и всеобщей милитаризации общества, а не от громких заявлений политиков или комментаторов, которые сами не спешат пополнять ряды обороны.