Командний центр НАТО атакують дрони

Ткачова Марія
У Нідерландах неподалік командного центру НАТО в місті Брюнссум помітили кілька безпілотників. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформацію підтвердила поліція.
Невідомі дрони біля командного центру НАТО
За даними правоохоронців, дрони також були зафіксовані біля бази АВАКС у Гайленкірхені, аеропорту Маастрихт-Аахен та промислової зони Хемелот. Для пошуку місця запуску поліція залучила вертоліт, однак встановити операторів не вдалося.
"Ми поки не знаємо, хто стоїть за цими польотами. Це все ще частина розслідування. Ми регулярно отримуємо повідомлення про дрони — іноді десятки на день. Часто це просто любителі, які не усвідомлюють, що не можна літати в певних зонах", — пояснив речник поліції.
Він також наголосив, що ситуація навколо авіабази НАТО в Гайленкірхені перебуває під повним контролем — на місці працює спеціальна група, готова за потреби збити безпілотники. За його словами, жоден із дронів не перетинав повітряний простір над самою базою, а лише пролітав поблизу.