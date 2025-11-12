logo_ukra

Командний центр НАТО атакують дрони

Поблизу командного центру НАТО у Нідерландах помітили кілька дронів — DeepState

12 листопада 2025, 23:27
У Нідерландах неподалік командного центру НАТО в місті Брюнссум помітили кілька безпілотників. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформацію підтвердила поліція.

Командний центр НАТО атакують дрони

Невідомі дрони біля командного центру НАТО

За даними правоохоронців, дрони також були зафіксовані біля бази АВАКС у Гайленкірхені, аеропорту Маастрихт-Аахен та промислової зони Хемелот. Для пошуку місця запуску поліція залучила вертоліт, однак встановити операторів не вдалося.

"Ми поки не знаємо, хто стоїть за цими польотами. Це все ще частина розслідування. Ми регулярно отримуємо повідомлення про дрони — іноді десятки на день. Часто це просто любителі, які не усвідомлюють, що не можна літати в певних зонах", — пояснив речник поліції.

Він також наголосив, що ситуація навколо авіабази НАТО в Гайленкірхені перебуває під повним контролем — на місці працює спеціальна група, готова за потреби збити безпілотники. За його словами, жоден із дронів не перетинав повітряний простір над самою базою, а лише пролітав поблизу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за повідомленнями ЗМІ, українські оператори радіоелектронної боротьби навчилися вводити в оману російські протикорабельні/аеробалістичні ракети "Кинджал". Нова методика не вимагає прямих ударів по ракети — її навігація просто "заплутується".

Як це описують джерела: радарні служби помічають підхід ракети, після чого система РЕБ починає цілеспрямоване впливання на навігаційні супутникові сигнали. Через втручання ракета отримує некоректні навігаційні дані і втрачає точність. За деякими повідомленнями, замість чистих навігаційних координат апарату видають сторонній сигнал — у ЗМІ навіть згадують, що це можуть бути фрагменти відомої патріотичної мелодії — через що бойова частина "Кинджала" відхиляється від цілі й промахується.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22740
