Командный центр НАТО атакуют дроны
Командный центр НАТО атакуют дроны

Вблизи командного центра НАТО в Нидерландах заметили несколько дронов — DeepState

12 ноября 2025, 23:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Нидерландах недалеко от командного центра НАТО в городе Брюнссум заметили несколько беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ, информацию подтвердила полиция.

Командный центр НАТО атакуют дроны

Неизвестные дроны возле командного центра НАТО

По данным правоохранителей, дроны также были зафиксированы у базы АВАКС в Гайленкирхене, аэропорта Маастрихт-Аахен и промышленной зоне Хемелот. Для поиска места запуска полиция привлекла вертолет, однако установить операторов не удалось.

"Мы пока не знаем, кто стоит за этими полетами. Это еще часть расследования. Мы регулярно получаем сообщения о дронах – иногда десятки в день. Часто это просто любители, которые не осознают, что нельзя летать в определенных зонах", — объяснил представитель полиции.

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг авиабазы НАТО в Гайленкирхене находится под полным контролем — на месте работает специальная группа, готовая сбить беспилотники. По его словам, ни один из дронов не пересекал воздушное пространство над самой базой, а только пролетал мимо.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по сообщениям СМИ, украинские операторы радиоэлектронной борьбы научились вводить в заблуждение российские противокорабельные/аэробалистические ракеты "Кинжал". Новая методика не требует прямых ударов по ракете – ее навигация просто "запутывается".

Как это описывают источники: радарные службы подмечают подход ракеты, после чего система РЭБ начинает целенаправленное воздействие на навигационные спутниковые сигналы. Из-за вмешательства ракета получает некорректные навигационные данные и теряет точность. По некоторым сообщениям вместо чистых навигационных координат аппарата выдают посторонний сигнал — в СМИ даже вспоминают, что это могут быть фрагменты известной патриотической мелодии — из-за чего боевая часть "Кинжала" отклоняется от цели и промахивается.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/22740
