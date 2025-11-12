Командный центр НАТО атакуют дроны

В Нидерландах недалеко от командного центра НАТО в городе Брюнссум заметили несколько беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ, информацию подтвердила полиция.

Неизвестные дроны возле командного центра НАТО

По данным правоохранителей, дроны также были зафиксированы у базы АВАКС в Гайленкирхене, аэропорта Маастрихт-Аахен и промышленной зоне Хемелот. Для поиска места запуска полиция привлекла вертолет, однако установить операторов не удалось.

"Мы пока не знаем, кто стоит за этими полетами. Это еще часть расследования. Мы регулярно получаем сообщения о дронах – иногда десятки в день. Часто это просто любители, которые не осознают, что нельзя летать в определенных зонах", — объяснил представитель полиции.

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг авиабазы НАТО в Гайленкирхене находится под полным контролем — на месте работает специальная группа, готовая сбить беспилотники. По его словам, ни один из дронов не пересекал воздушное пространство над самой базой, а только пролетал мимо.

