logo

BTC/USD

95789

ETH/USD

3201.7

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ночная массированная атака по Украине с использованием баллистики
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночная массированная атака по Украине с использованием баллистики

Воздушные силы сообщили о массированной атаке РФ: сбито и подавлено 139 ударных дронов

16 ноября 2025, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 16 ноября Россия совершила одну из самых больших комбинированных атак за последнее время. Около 18:00 15 ноября противник приступил к массированному воздушному удару по территории Украины, запустив с разных направлений сразу несколько типов вооружения.

Ночная массированная атака по Украине с использованием баллистики

Ночная российская атака по Украине

По данным Воздушных сил, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М", выпущенную из Ростовской области, а также 176 ударных беспилотников. Среди них — Shahed, "Гербера" и дроны других типов, стартовавших из районов Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска и территории временно оккупированного Крыма (полигон Чауда). Около сотни аппаратов составляли именно "шахеды".

Для отражения атаки были задействованы силы авиации, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, радиоэлектронные системы борьбы и подразделения беспилотных систем обороны.

По состоянию на 09:00 украинское ПВО смогло сбить или подавить 139 ударных дронов разных типов над северными, южными и восточными регионами страны. Одновременно зафиксировано 37 попаданий ударных БПЛА в 14 различных локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух участках местности.

Атака на момент возведения продолжалась: в воздушном пространстве фиксировались новые группы вражеских дронов. Военные призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время тревоги и не игнорировать сигналы ПВО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что публичные прогнозы о сроках завершения войны некорректны и не соответствуют реальной ситуации на фронте. По его мнению, такие заявления вводят общество в заблуждение и не имеют никакого основания, особенно если раздаются от людей, не участвовавших в боевых действиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/47560
Теги:

Новости

Все новости