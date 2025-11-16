Ночная массированная атака по Украине с использованием баллистики

В ночь на 16 ноября Россия совершила одну из самых больших комбинированных атак за последнее время. Около 18:00 15 ноября противник приступил к массированному воздушному удару по территории Украины, запустив с разных направлений сразу несколько типов вооружения.

Ночная российская атака по Украине

По данным Воздушных сил, российские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М", выпущенную из Ростовской области, а также 176 ударных беспилотников. Среди них — Shahed, "Гербера" и дроны других типов, стартовавших из районов Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска и территории временно оккупированного Крыма (полигон Чауда). Около сотни аппаратов составляли именно "шахеды".

Для отражения атаки были задействованы силы авиации, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, радиоэлектронные системы борьбы и подразделения беспилотных систем обороны.

По состоянию на 09:00 украинское ПВО смогло сбить или подавить 139 ударных дронов разных типов над северными, южными и восточными регионами страны. Одновременно зафиксировано 37 попаданий ударных БПЛА в 14 различных локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов на двух участках местности.

Атака на момент возведения продолжалась: в воздушном пространстве фиксировались новые группы вражеских дронов. Военные призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время тревоги и не игнорировать сигналы ПВО.



