Нічна атака розбудила одразу два регіони РФ: деталі

У ніч на 8 серпня відразу два російські регіони зазнали атаки безпілотників. Під ударом опинилися нафтопереробні підприємства у Самарській області та Краснодарському краї. Про масштабні пожежі на Сизранському та Ільському НПЗ повідомили російські OSINT-канали, а місцева влада підтвердила факт атак.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Першим стало відомо про ситуацію у Сизрані. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу в районі нафтопереробного заводу. За даними російських пабліків, атака могла торкнутися встановлення АВТ та територію нафтових резервуарів.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що вночі одне з промислових підприємств регіону зазнало атаки безпілотників. З його слів, оперативні служби працюють на місці, а наслідки удару продовжують ліквідувати. Інформацію про можливих постраждалих влада обіцяла уточнити.

У мережі тим часом з'явилися кадри з місця події. На них видно потужну червону заграву та густий чорний дим над територією підприємства.

Ще одна пожежа сталася на Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Регіональний оперативний штаб повідомив про падіння уламків безпілотника на території нафтопереробного підприємства. Після цього на заводі виникло спалах, який російські екстрені служби продовжували гасити.

Таким чином, за одну ніч повідомлення про поразку нафтопереробних об'єктів надійшли одразу з двох віддалених один від одного російських регіонів. НПЗ залишаються однією з ключових цілей українських далеких ударів, оскільки російська нафтопереробна інфраструктура безпосередньо пов'язана із забезпеченням паливом армії та експортними доходами РФ.

При цьому Москва змушена стикатися з зростаючими ризиками для власної енергетичної інфраструктури: атаки на переробні потужності здатні порушувати виробництво палива, логістику та внутрішні постачання нафтопродуктів.

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