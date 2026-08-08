Ночная атака разбудила сразу два региона РФ: детали

В ночь на 8 августа сразу два российских региона подверглись атаке беспилотников. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области и Краснодарском крае. О масштабных пожарах на Сызранском и Ильском НПЗ сообщили российские OSINT-каналы, а местные власти подтвердили факт атак.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Первым стало известно о ситуации в Сызрани. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода. По данным российских пабликов, атака могла затронуть установку АВТ и территорию нефтяных резервуаров.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что ночью одно из промышленных предприятий региона подверглось атаке беспилотников. По его словам, оперативные службы работают на месте, а последствия удара продолжают ликвидировать. Информацию о возможных пострадавших власти обещали уточнить.

В сети тем временем появились кадры с места происшествия. На них видны мощное красное зарево и густой черный дым над территорией предприятия.

Еще один пожар произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Региональный оперативный штаб сообщил о падении обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего предприятия. После этого на заводе возникло возгорание, которое российские экстренные службы продолжали тушить.

Таким образом, за одну ночь сообщения о поражении нефтеперерабатывающих объектов поступили сразу из двух удаленных друг от друга российских регионов. НПЗ остаются одной из ключевых целей украинских дальних ударов, поскольку российская нефтеперерабатывающая инфраструктура напрямую связана с обеспечением топливом армии и экспортными доходами РФ.

При этом Москва вынуждена сталкиваться с растущими рисками для собственной энергетической инфраструктуры: атаки на перерабатывающие мощности способны нарушать производство топлива, логистику и внутренние поставки нефтепродуктов.

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