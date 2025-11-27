Ніч авіаційної паніки в рф: Україна масово запустила дрони на Росію

У ніч з 27 на 28 листопада у росії зафіксовано новий масштабний запуск українських ударних безпілотників у напрямку промислової інфраструктури країни. За даними українських моніторингових пабліків, групи БпЛА рухалися у бік низки стратегічно важливих об’єктів, зокрема нафтопереробних заводів, які є ключовими для паливної логістики рф. Повідомляє Дзеркало Тижня.

Україна запустила більш сотні дронів у бік Росії

Першим на ситуацію відреагував Волгоград — місцевий аеропорт оголосив про нічне припинення роботи, фактично заблокувавши повітряний трафік у регіоні. Про це повідомили російські диспетчерські канали та місцеві ЗМІ, які фіксували різкі зміни у статусі польотів та перенаправлення рейсів у інші міста.

Закриття аеропорту стало реакцією на загрозу ударів по критичній інфраструктурі: саме в цьому районі останнім часом дедалі частіше фіксують активність українських дронів далекого радіусу. Волгоградський НПЗ є одним із найбільших у південній частині рф, і його ураження могло б суттєво вдарити по постачанню пального для російських військових підрозділів.







Українські аналітичні канали зазначають, що масований запуск БпЛА був скоординованою операцією, спрямованою одразу на кілька регіонів. На даний момент частина дронів могла йти у бік інших НПЗ — зокрема на Кубані, у Саратовській та Ростовській областях.

У російських Telegram-каналах шириться припущення, що Волгоград — лише початок. Очікується, що "акт солідарності" із закриттям аеропорту можуть продемонструвати й інші російські міста, традиційно вимикаючи аеропортовий трафік у разі появи незрозумілих об’єктів у повітрі. Це може торкнутися, зокрема, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самари та Нижнього Новгорода.

Блокування повітряного простору — стандартна реакція російських військових на загрозу ударів, однак цього разу масштаб закриттів може бути нетипово великим. Це свідчить про зростання ефективності українських дронових операцій та серйозні прогалини у російській ППО на великих промислових відстанях.

Аналітики наголошують, що нафтопереробні заводи залишаються однією з найчутливіших цілей для рф, оскільки вони напряму впливають на можливість забезпечувати пальним армію й авіацію. Будь-яке ураження може спричинити локальні паливні кризи та переривання логістики.

Нагадцємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що ситуація в районі Гуляйполя частково стабілізувалася. За його словами, нові українські підрозділи, які прибули на цей напрямок, змогли уповільнити або навіть тимчасово зупинити наступальний темп російських військ. Це дозволило зменшити тиск на передову і збити динаміку атак противника.





