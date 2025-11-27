На якому напрямку росіяни прорвалися до ключової висоти: ситуація критична

Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що ситуація в районі Гуляйполя частково стабілізувалася. За його словами, нові українські підрозділи, які прибули на цей напрямок, змогли уповільнити або навіть тимчасово зупинити наступальний темп російських військ. Це дозволило зменшити тиск на передову і збити динаміку атак противника.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Втім, на оперативному рівні проблеми залишаються серйозними. Головна з них — захоплення російськими військами Рівнопілля, яке є панівною висотою на місцевості. З цієї точки противник може створювати загрози для тилових районів українських підрозділів, впливаючи на логістику та маневри оборони.

"Алекс" наголосив, що навіть за умов тимчасового стримання штурмів українська армія все ще має ризики на флангах через вигідне розташування сил рф на зайнятій висоті. Ситуація потребує додаткового посилення оборони та ретельного контролю за напрямком.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці Грузії зникли активісти Володимир Дубовський та його партнерка Аліна Савельєва. Їхнє викрадення підтвердила організація "Єднання українців історичних земель", співзасновником якої є Дубовський. За словами представників руху, подружжя силоміць затримали на вулиці, посадили до автомобіля та вивезли у невідомому напрямку.





Обидва активісти перебувають у російському розшуку: Дубовському інкримінують "тероризм", а Савельєвій — нібито "поширення фейків" про армію рф. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Тбілісі, де проживають із 2022 року.

