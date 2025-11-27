logo_ukra

На якому напрямку росіяни прорвалися до ключової висоти: ситуація критична
commentss НОВИНИ Всі новини

На якому напрямку росіяни прорвалися до ключової висоти: ситуація критична

На напрямку Гуляйполя українські військові стримали темп російського наступу, але ситуація залишається складною через втрату важливої висоти поблизу Рівнопілля

27 листопада 2025, 23:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що ситуація в районі Гуляйполя частково стабілізувалася. За його словами, нові українські підрозділи, які прибули на цей напрямок, змогли уповільнити або навіть тимчасово зупинити наступальний темп російських військ. Це дозволило зменшити тиск на передову і збити динаміку атак противника.

На якому напрямку росіяни прорвалися до ключової висоти: ситуація критична

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Втім, на оперативному рівні проблеми залишаються серйозними. Головна з них — захоплення російськими військами Рівнопілля, яке є панівною висотою на місцевості. З цієї точки противник може створювати загрози для тилових районів українських підрозділів, впливаючи на логістику та маневри оборони.

"Алекс" наголосив, що навіть за умов тимчасового стримання штурмів українська армія все ще має ризики на флангах через вигідне розташування сил рф на зайнятій висоті. Ситуація потребує додаткового посилення оборони та ретельного контролю за напрямком.

Джерело: https://t.me/officer_33/6514
